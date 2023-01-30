قناة النهار شاهد..هل يلبس وزراء الجزائر أحذية و ألبسة محلية الصنع بقلم قناة النهار نشر في 30 جانفي 2023 - 16:10 شارك غرِّد أرسل 187 0 شاهد..هل يلبس وزراء الجزائر أحذية و ألبسة محلية الصنع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BlmAZ اقرأ أيضا مجتمع: من 170 دج فما فوق .. الفواكه الموسمية شبه غائبة عن موائد الجزائريين بعد إرتفاع سعرها قناة النهار 10 جانفي صليحة شرفاوي: مواقع الملاعب الجديدة تمنحها ميزة الولوج إلى الطريق السيار بسهولة قناة النهار 14 جانفي وزير الشباب والرياضة: الحديث عن المنشآت والأرضيات أصبح من الماضي قناة النهار 21 جانفي الرئيس تبون: هيبة الدولة ليس بالظلم والتسلط وإنما عدم السماح بخرق القانون مع الكبير قبل الصغير قناة النهار 19 جانفي ميريزاق: المنتخب الليبي لديهم لاعبين جيدين لكن كنا الاحسن على ارضية الملعب قناة النهار 13 جانفي رضا ماتام: جمهورنا عانى في الماضي من ملاعب قديمة وكل الشكر لوزير السكن على ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي شاهد..بوقرة يحقق حلم طفل من ذوي الهمم بالدخول للملعب بعدما فشل في الدخول في المباراة الإفتتاحية قناة النهار 18 جانفي طالع هابط: عــ صابة سرقة المحولات الكهربائية بسعيدة في قبضة الدرك الوطني قناة النهار 12 جانفي بوقرة : لهذا لم نرى كثيرا من الأهداف في المباريات الأولى والأهم هو الفوز والتأهل قناة النهار 16 جانفي الندوة الصحفية لمنتخب موزمبيق قبل مواجهة المنتخب الوطني قناة النهار 20 جانفي