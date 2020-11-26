شاهد.. هنا الزاهد تظهر بـ9 وجوه في البوستر الأول لمسلسها الجديد

كشفت النجمة المصرية الشابة هنا الزاهد، عن البوستر الأول لمسلسل “حلوة الدنيا سكر” والذي تقدم فيه بطولتها المطلقة الأولى في عالم الدراما.

وظهرت الزاهد في البوستر، بتسع وجوه تمثل شخصياتها في الحكايات التي يقدمها المسلسل.

ومن المقرر عرض المسلسل، بداية من يوم 28 نوفمبر الجاري.

ويحتوي مسلسل “حلوة الدنيا سكر” على 45 حلقة، ويضم 9 حكايات كل حكاية تستغرق 5 حلقات.

وسيكون في كل حكاية نجم مختلف رفقة هنا الزاهد، وسيظهر زوجها الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

كما ستشارك فرح الزاهد، شقيقة بطلة العمل، في إحدى حلقات المسلسل وستجسد شخصية أختها.