شاهد.. وئام تتحدى مرضها وتهز كراسي مدربين “The Voice” ومشاعرهم

تحدت الشابة المغربية، وئام رضوان، مرضها، وشاركت ببرنامج المواهب العربي الضخم “the voice”، وهزت كراسي المدربين ومشاعرهم.

وفاجأت المتسابقة المدربين، بعدما إلتفوا لها، في مرحلة الصوت وبس، أمس السبت، فوجدوها من ذوي الإحتاجات الخاصة.

وأدت “وئام” ذات الـ22 سنة، أغنية باللغة الإنجليزية، بكل ثقة، واستطاعت أن تنال إعجاب لجنة تحكيم البرنامج.

وأشادت أحلام وزملائها، بموهبة الشابة المغربية، وما قدمته على مسرح ” the voice”، رغم المرض الذي تعاني منه.

وحسب ما ورد في البرنامج، تعاني وئام من مرض بدأ بقدميها وأخذ يعلو لبقية جسمها حتى أصبحت غير قادرة على السير.

ورغم مرضها، تعيش “وئام” حياتها طبيعيا، وتملك الكثير من الأصدقاء.

وفور إنتهاء وئام من أداء أغنيتها، صعد أعضاء لجنة التحكيم إلى المسرح لمؤازرتها، وفعل حماقي كل ما في وسعه لتختاره.

واختارت المتسابقة محمد حماقي، والذي لم يستطع أن يتمالك نفسه عند خروجها من المسرح، وأخذ يبكي بحرقة لتأثره الشديد بها.

وغرد حماقي على تويتر قائلا: “وئام أثرت فيا لما اختارتني، وكانت أقوى واحدة في المكان بإحساسها وطاقتها الإجابية”.

وانطلق برنامج “the voice”، يوم السبت 21 سبتمبر الماضي، بقوة، خصوصا مع الأصوات القوية المشاركة، والتي من بينها الجزائرية المتألقة “عايدة أولمو”.