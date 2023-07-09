قناة النهار شاهد وحوش السماء”السوخوي” يقدمون التحية رئيس الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2023 - 14:56 شارك غرِّد أرسل 128 0 شاهد وحوش السماء”السوخوي” يقدمون التحية رئيس الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/thM4l اقرأ أيضا وزير الفلاحة:" نسعى لرفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9ملايين طن عبر الوطن" قناة النهار 08 جويلية طالع هابط: النوي يتغنى بكلمات رئيس الجمهورية القوية في مؤتمر روسيا ويقصف كل الحاقدين قناة النهار 18 جوان تقرت : حسان بوبكري..حرفي يحول بقايا النخيل إلى تحف فنية قناة النهار 25 جوان ميرفت لبان: عامين وأنا أبكي لم أستطع التأقلم وحب الجزائر لكن الآن العكس أتمنى ما أتركها قناة النهار 21 جوان ميرفت فرج لبان: فقدت شعر رأسي بسبب جلسات الكيماوي لكن نفسيا كنت قوية قناة النهار 21 جوان جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج..رؤية إستراتيجية وإقتصادية جديدة قناة النهار 19 جوان رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية سكيكدة : 3 توائم تحققن النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالحروش قناة النهار 27 جوان شاهد.. إستقبال رائع للوفد المغربي لألعاب القوى بوهران قناة النهار 01 جويلية جيجل : لهذا السبب يكون الإقبال على كراء الشقق لدى الخواص خلال موسم الإصطياف قناة النهار 27 جوان