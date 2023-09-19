قناة النهار شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي بقلم قناة النهار نشر في 19 سبتمبر 2023 - 10:16 شارك غرِّد أرسل 85 0 شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UcogZ اقرأ أيضا رغم وجود إستراتيجيات المخاطر الكبرى .. تسجيل وفيات مع أولى الأمطار الموسمية قناة النهار 03 سبتمبر دلال خير: طفل يعاني من مرض فقر الدم المنجلي يطلب منكم المساعدة لإجراء عملية زراعة النخاع العظمي قناة النهار 01 سبتمبر أيام قبل الدخول المدرسي .. هكذا يستعد الأولياء للحدث التربوي قناة النهار 01 سبتمبر التين الشوكي .. بين الإسترزاق و قلة المنتوج بسبب الحرائق ببجاية قناة النهار 08 سبتمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. العجب في ورقلة .. "البريوكولاج ولصق برك في إعادة تهيئة ساحة الحجر" قناة النهار 10 سبتمبر طالع هابط: الجزائر بلد الإنسانية والشهامة والبطولة والحمدلله قناة النهار 10 سبتمبر السفيرة الأمريكية: أعربت للرئيس تبون امتنان واشنطن لوقوف الجزائر مع دول جوارها خاصة خلال الكوارث قناة النهار 13 سبتمبر طالع هابط: الشيخ النوي حول تعيين الولاة.. "هذوا الولاة لازم نعاونوهم ونوقفوا معاهم" قناة النهار 10 سبتمبر بلماضي: النقطة السلبية عدم إستفادتنا من كل العناصر بسبب الإصابة قناة النهار 04 سبتمبر سري جدا /" التشوتشنة' .. نشوة الموت.. ترقبوها قناة النهار 31 أوت