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قناة النهار

شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي

بقلم قناة النهار
شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي
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شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي

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