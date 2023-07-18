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قناة النهار

شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة

بقلم قناة النهار
شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة
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شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة

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