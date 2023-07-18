قناة النهار شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة بقلم قناة النهار نشر في 18 جويلية 2023 - 11:24 شارك غرِّد أرسل 39 0 شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/21n5X اقرأ أيضا مراسم تشييع جنازة الشاب نائل الذي قتـ.ل برصـ.ـاص شرطي قناة النهار 02 جويلية سيدي بلعباس.. هكذا أصبحت غابة "السبكتور" بعد الحريق الذي مسها قناة النهار 29 جوان رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية مشاريع سكنية في مختلف الصيغ تستفيد منها ولاية تلمسان قناة النهار 03 جويلية طالع هابط: رئيس الجمهورية يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية قناة النهار 09 جويلية هذا ماقاله الحاصل على المرتبة الأولى بعد تلقيه مكالمة وزير التربية والتخصص الذي يحبذه في الجامعة قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: فرحة عارمة عين كرشة في أم البواقي بعد توزيع السكنات قناة النهار 09 جويلية إسماعيل الهاكر: دخلت للإميل الخاص بمالك "فايس بوك" وإطلعت على جميع الرسائل قناة النهار 12 جويلية ميلة : السجن الأحمر..جرائـ.ـم شاهدة على بشاعة المستعمر قناة النهار 04 جويلية وزير الفلاحة:" نسعى لرفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9ملايين طن عبر الوطن" قناة النهار 08 جويلية