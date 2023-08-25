شاهد.. ولادة حيوان PUMA نادر

ولد حيوان “بوما ألبينو” نادر والذي يعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض، في حديقة حيوان توماس بيلت في جويغالبا، كوستاريكا.

وأعلنت حديقة الحيوانات في نيكاراغوا، أن حيوان بوما ألبينو ولد قبل شهر في حديقة الحيوان في نيكاراغوا. حيث لا يزال محميا من أنظار الزوار.

وقال كارلوس مولينا، الطبيب البيطري في حديقة حيوان توماس بيلت في جويغالبا، “إننا نتخذ جميع الإجراءات. للتأكد من أنه في أفضل حالة صحية ممكنة إلى جانب والدته”.

وأضاف: “إنه بصحة جيدة، وفي حالة بدنية جيدة”. عند الولادة، يكون فروه بني فاتح أو محمر مع بقع سوداء. الطفرة الجينية المسببة للتصبغ الأبيض نادرة في الأنواع الحيوانية، وخاصة بوما.

وقال كارلوس مولينا: “نحن سعداء بذلك، لأنه لا يحدث كثيرًا”. يعد أسد الجبال ثاني أكبر السنوريات في الأمريكتين بعد اليغور، والرابع في العالم بعد النمر والأسد.

ويتجنب حراس حديقة الحيوان لمس بوما الصغير، الذي يكبر مع أمه في كهف داخل حظيرة مسيجة. ويأملون أن يتمكن خلال شهرين من الحصول على الرعاية البيطرية الأولى.