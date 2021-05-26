شاهد.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورة صادمة لمتابعيها

فن وثقافة
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شاهد.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورة صادمة لمتابعيها
بقلم نادية بن طاهر

شاركت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز، صورة طريفة مع متابعيها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي انستغرام.

وفاجأت ياسمين عبد العزيز، متابعيها، بصورة لها بملامح رجل بشارب وذقن وشعر قصير، وعلقت عليها: “ياسين عبد العزيز”.

واستخدمت الفنانة أحد فلاتر تطبيق “سناب شات” لتحويل شَكلها إلى رجل.

وعَلّق زوج الفنانة، النجم أحمد العوضي على الصورة قائلاً: “لا ده أنت على الله حكايتك بجد”.

ولاقت الصورة تفاعل الآلاف من المتابعين، وجاء من بين التعليقات: “يا واد يا بت”، و”بقت وحش الكون بحق وحقيقي” وغيرها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، في رمضان الماضي بمسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي، الذي حَقّق نجاحاً كبيراً.

ياسمين عبد العزيز


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