شاهد يروي لـ “النهار” كيف غرق 20 حراقا وانقاذ 9 آخرين غرق قاربهم

روى ناجي من حادث غرق القارب الذي كان على متنه، تفاصيل جد مأساوية عن وفاة 20 حراقا وإنقاذ 9 آخرين في سواحل وهران.

واهتزت وهران لهذه الفاجهة بعد تعرض قارب حراقة للانقلاب حيث أسفر عن وفاة 20 شخصا من بينهم سيدتين حاملين.

وذلك بعدما انطلقوا يوم الثلاثاء الماضي من شاطئ مداغ في رحلة ابحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

حيث انتهت الرحلة بمأساة حقيقية بعد وفاة 20 حراقا وانقاذ 9 آخرين بسواحل تنس التابعة لولاية الشلف، اين يتم التكفل بهم بالمستشفى.

الواقعة تعود ليوم الخميس، اين تم الإبلاغ عن انقاذ باخرة ليبيرية لـ 9 حراقة من بينهم رضيعين، واخر يبلغ من العمر 11 سنة بسواحل تنس.

الحراقة كانوا على متن زورق مطاطي، حسب اعترافات ناجي من حي الطورو بوهران، كان رفقة 20 آخرين لازالوا في عداد المفقودين.

واستنادا الى نفس المصدر، وهو الحراق الناجي المدعو “بعويدة” فان الزورق المطاطي الذي كان يقل 29 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 29سنة من بينهم 4 اطفال وسيدتين انطلقوا من شاطئ مداغ بوهران .

حيث تعرض القارب على بعد أميال بحرية لعطب، بسبب إقدام منظم الرحلة بالاحتيال عليهم مون القارب المطاطي، الذي كان به ثقب تم أخفاؤه بقطعة جلدية تم الصاقها به قبل تمزقه وتعرض للغرق.

حيث بقي الحراقة الناجون لحوالي 48ساعة بعرض البحر ما تسبب لهم في حروق بفعل ملوحة البحر والبنزين المختلط بالمياه .

لحسن حظهم وبقدرة القادر مرت سفينة تجارية لبيريية قامت باجلاءهم قبل تسليمهم لوحدات حرس السواحل ومصالح الحماية المدنية المدعمة بغواصين للبحث عن الحراقة الآخرين.