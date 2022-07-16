شاهد.. 3 أخوات توائم ينجحن في البكالوريا وفرحة هستيرية

تمكنت الأخوات التوائم ندى، نهى ونورهان، من النجاح في شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022 والتي أفرج عن نتائجها أمسية اليوم.

تلفزيون “النهار”، كان حاضرا بمنزل التوائم، أين شاركهن فرحتهن الكبيرة بنجاحهن الثلاثي في هذه الشهادة المصيرية.

وما إن ظهرت النتائج، عمت الفرحة منزل التوائم، خصوصا وأنهن تمكن من النجاح معا، كما كانت فرحة والديهما لا توصف.

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