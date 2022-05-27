إعــــلانات
قناة النهار

شاهد.. 4 مقاتلات سوخوي من اسطول الجيش الجزائري ترافق طائرة الرئيس تبون خلال عودته من إيطاليا

بقلم النهار أونلاين
شاهد.. 4 مقاتلات سوخوي من اسطول الجيش الجزائري ترافق طائرة الرئيس تبون خلال عودته من إيطاليا
  • 311
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا

رابط دائم : https://nhar.tv/z0mNu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر