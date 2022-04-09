شاهد: الممثل خساني يتعرض لحادث خطير خلال تصويره سلسلة “في 90”

تعرض الممثل محمد خساني لحادث مرور كاد ان يفقده حياته خلال تصويره السلسلة الفكاهية ” في 90″ والتي يتم عرضها في الشهر الفضيل.

وأظهر الفيديو المتداول خلال عملية تصوير حلقة من السلسة الفكاهية كان الممثل يجري بالقريب من حافلة لنقل المسافرين. أين تعثر وسقط قرب العجلة الخلفية. حيث قامت الحافلة بدهس رجل خساني.

كما خلف الحادث للممثل خساني عدة كدمات وخدوش على مستوى قدمه وكذا عبر انحاء متفرقة من جسده. وهذا دون تسجيل إصابات خطيرة للفنان الحمد لله على السلامة وطهورا ان شاء الله.

خلف حادث مرور خطير وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة ان امقل حوالي 24 كلم عن مدينة تمنراست أين تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 18و31د. حيث تمثل الحادث في اصطدام مابين سيارة لنقل البضائع وشاحنة من نوع إفيكو .

فيما أسفر هذا الحادث عن حسب مصالح الحماية المدنية في وفاة 3 أشخاص في عين المكان من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 61 – 30 سنة. ودخول آخر في حالة صدمة وقد تم إسعافه في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية ونقله للمستشفى

حيث قامت الفرقة المتدخلة باخراج الضحايا المحصورين بواسطة أدوات القطع والتفكيك وتحويل جثثهم إلى مصلحة حفض الجثث بمستشفى تمنراست.

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