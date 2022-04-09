شاهد: الممثل خساني يتعرض لحادث خطير خلال تصويره سلسلة “في 90”
تعرض الممثل محمد خساني لحادث مرور كاد ان يفقده حياته خلال تصويره السلسلة الفكاهية ” في 90″ والتي يتم عرضها في الشهر الفضيل.
وأظهر الفيديو المتداول خلال عملية تصوير حلقة من السلسة الفكاهية كان الممثل يجري بالقريب من حافلة لنقل المسافرين. أين تعثر وسقط قرب العجلة الخلفية. حيث قامت الحافلة بدهس رجل خساني.
كما خلف الحادث للممثل خساني عدة كدمات وخدوش على مستوى قدمه وكذا عبر انحاء متفرقة من جسده. وهذا دون تسجيل إصابات خطيرة للفنان الحمد لله على السلامة وطهورا ان شاء الله.
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خلف حادث مرور خطير وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة ان امقل حوالي 24 كلم عن مدينة تمنراست أين تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 18و31د. حيث تمثل الحادث في اصطدام مابين سيارة لنقل البضائع وشاحنة من نوع إفيكو .
فيما أسفر هذا الحادث عن حسب مصالح الحماية المدنية في وفاة 3 أشخاص في عين المكان من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 61 – 30 سنة. ودخول آخر في حالة صدمة وقد تم إسعافه في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية ونقله للمستشفى
حيث قامت الفرقة المتدخلة باخراج الضحايا المحصورين بواسطة أدوات القطع والتفكيك وتحويل جثثهم إلى مصلحة حفض الجثث بمستشفى تمنراست.
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لقي شخصين حتفهما واضيب اثنين آخرين بجروح، في حادث مرور وقع اليوم السبت، ببلدية مرسى الحجاج بولاية وهران.
وحسب ما نشرته صفحة “طريقي”، فإن الحادث وقع زوال اليوم، بالطريق الولائي رقم 82 الرابط بين بلديتي العلايمية معسكر و مرسى الحجاج بالضبط بدوار الجفافلة بلدية مرسى الحجاج.
وفي هذا السياق، أسفر الحادث عن وفاة شخصين و إصابة إثنين أخرين.
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وهران-بشار.. القطارات متوقفة إلى إشعار آخر
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات على المناطق الغربية متوقفة. كما أشار بيان الشركة، أن التوقف سببه هبوب عواصف رملية قوية التي أدت إلى تراكم الرمال بخط وهران-بشار. لا سيما ما بين رجم دموش والنعامة ومشرية.
في حين، ذكر البيان، أن حركة سير القطارات متوقفة “ذهابا وإيابا” بداية من مساء الأربعاء وإلى إشعار جديد. كما اعتذرت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.
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كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سابقا إن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا، متوقفة مؤقتا.
وجاء في بيان للشركة: “إثر هبوب رياح قوية وزوابع رملية على مناطق الجنوب الغربي للوطن.فإن الطرقات وخطوط السكك الحديدية تشهد تراكما للرمال في العديد من النقاط خاصة على محور البيض- مشرية- النعامة”.
وأضاف البيان: “وعليه فإن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا. متوقفة مؤقتا وإلى إشعار جديد”.
هذا وتقدم الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.