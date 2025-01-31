شاهد.. فيديو للحظة اصطدام طائرتي واشنطن في الجو

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو حصري يرصد لحظة وقوع الاصطدام بين طائرتين قرب واشنطن.

وأظهرت مقاطع فيديو، زوايا جديدة للاصطدام الجوي الذي وقع مساء الأربعاء فوق واشنطن العاصمة.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الطائرتين بوضوح وهما تحلقان باتجاه بعضهما البعض، ثم تصطدمان وتسقطان في النهر. ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وقال عضو في المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إن المحققين في أسباب تحطم الطائرة يستهدفون تقديم تقرير أولي بالنتائج التي يتوصلون إليها في غضون 30 يوما.

وكشف الجيش الأميركي أن أقصى ارتفاع للمسار الذي سلكته الهليكوبتر هو 200 قدم لكنها ربما كانت تحلق على ارتفاع أعلى.

ووفقا لموقع “فلايت رادار 24” لتتبع الرحلات الجوية، فقد وقع التصادم على ارتفاع نحو 300 قدم.

وأظهرت الاتصالات اللاسلكية أن مراقبي الحركة الجوية نبهوا الهليكوبتر إلى اقتراب الطائرة وأمروها بتغيير مسارها.

وكان يتواجد مراقب حركة جوية واحد بدلا من اثنين عادة للتعامل مع حركة الطائرات وطائرات الهليكوبتر في المنطقة. ليلة الأربعاء في المطار.

وقال مسؤولون إن الاصطدام أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين.

https://x.com/juanpodcast1/status/1885309643670311061