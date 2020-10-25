شاهر بولخراص : تسهيل إجراءات الربط بالكهرباء الفلاحية ودراسة إمكانية توحيد التسعيرة

أكد المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أن مجلس الإدارة بمجمع سونلغاز صادق على قانون جديد للصفقات يدخل حيز التنفيذ إحتوى تسهيلات كثيرة.

وذلك على هامش اللقاء الجهوي الذي جمعه مع الفلاحين و مدراء المصالح الفلاحية بـ ـ10 ولايات جنوبية بالولاية المنتدبة المنيعة.

و من بين أهدافه هو الموازات بين القطاع العام والقطاع الخاص في الحصول على صفقات المجمع وتقليص العديد من الأمور البيروقراطية.

حيث ستأخذ الصفقة من 15 يوم الى شهر على الأكثر مع ضمان مساوات الفرص وتقليص الآجال وهو ما يمكن من وضع ديناميكية وتقليص أجال الانجاز ويسهل عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء .

أما بخصوص تسعيرة وقت الذروة التي اشتكى منها الفلاحين والتي تتضاعف مقارنة بالاوقات العادية، اكد السيد المدير العام لمجمع سونلغاز انه سيتم دراسة توحيد التسعيرة بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين.

كما كشف ذات المتحدث أن التوجه نحو الطاقات المتجددة هو الزامية وليس خيار نظرا للتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة،

اما بخصوص مخلفات وباء كورونا على مجمع سونلغاز، اكد المتحدث أن الديون تضاعفت على المجمعالى ثلاث مرات.

وكان من الواجب على المجمع الوقوف الى جانب الجزائريين والوقوف على تزويد المؤسسات التي تكافح وباء كورونا بالكهرباء والغاز .

كما دعى المدير العام لمجمع سونلغاز الفلاحين الى الوقوف وقفة رجل واحد، خلال المحطة القادمة يوم اول نوفمبر والمشاركة بقوة لدعم مسعى الجزائر الجديدة من خلال الانتخاب على الدستور.