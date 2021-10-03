شاهر بولخراص في زيارة عمل إلى الوادي

حل، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص صبيحة اليوم الأحد، بولاية الوادي. في زيارة عمل وتفقد رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمجمع.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، فإن الرئيس المدير العام شاهر بولخراص والإطارات كان في إستقبالهم والي الولاية. كما سيقف على عدد من المنشآت والمشاريح الطاقوية في الولاية. وهذا في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها.

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