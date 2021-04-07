شاهر بولخراص: كل الوسائل متوفرة لتفادي إنقطاع الكهرباء هذا الصيف

سخرت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز ” بتسخير كل الوسائل اللازمة لتفادي انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص خلال نزوله ضيفا على النهار كل الوسائل متوفرة لتفادي انقطاع الكهرباء هذا الصيف

وكشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز انه تم تدعيم أسطول الإنتاج بأزيد من 2700 ميغا واط إضافية خلال الصائفة.

وواصل شاهر بولخراص عن دخول أزيد من 100 محول للضغط العالي و1000 محول للتوزيع حيز الخدمة قريبا.

وأوضح شاهر بولخراص أن مجمع سونلغاز إنتقل من 42 إلى 32 فرع وسنواصل تقليص عدد الفروع لمنح نجاعة أكبر للمحمع

وتابع الرئيس المدير العام لسونلغاز قائلا: حددنا سنة 2026 كآخر أجل لبلوغ رقمنة تامة داخل المجمع.