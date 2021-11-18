شاهيناز هامل: أملك 3 شقق ببن عكنون وبباب الزوار ومشاريعي توقفت بسبب المشاكل 

نفت الابنة الوحيدة لعبد الغني هامل، المتهمة غير الموقوفة “شاهيناز هامل” ما نسب اليها من تهم ووقائع. أمام رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر. المتعلقة بتهم تبييض الأموال، الحصول على وثائق بغير وجه حق وتقديم شهادات غير صحيح وتحريض أعوان الدولة، وهو ما أنكرته المتهمة.

حيث قالت شاهيناز هامل أن ما تضمنته محاضر الضبطية القضائية لا أساس منها من الصحة. وكشفت أنها خريجة مدرسة الهندسة المعمارية بالحراش عام 2013، ودخلت في مشروع بعد خضوعها لتربص بمكتب الدراسات ” بالي علي” .

وعن حصولها على سكن بصيغة التساهمي “l s p” بحي “الموز” بباب الزوار عام 2014، عن طريق “المعرفة “. قالت الهامل أن هذا كان خلال الإستعانة بصاحب مكتب الدراسات الذي كان يوظفها، عن طريق تزوير كشوفات الراتب.

كما أكدت المعنية أنه من غير المعقول قيامها بهذا الفعل، مبررة أن السكن تحصلت عليه بعدما تقدمت بطلب خطي. كان مرفق بملف كامل تضمن شهادة العمل، وكشوفات راتبها، خلال فترة عملها بكتب الدراسات ” bali ali”.

ونفت المتهمة أيضا امضاءها على تصريح شرفي، أو ملئها بيانات استمارة كما ورد في التحقيق. أين ورد بأن الاستمارة تضمنت تصريحا بعدم استفادتها من اي عقار او إعانة من الدولة بغرض تمكينها من سكن تساهمي بباب الزوار. بمساعدة مدير الترقية والتسيير العقاري لحسين داي المتهم ” محمد رحايمية ” من خلال إعانة مالية قدرت بمساعدة مليون سنتيم. بعد رفض البطاقة الوطنية للسكن طلبها، حيث نفت المتهمة كل هذه الوقائع جملة وتفصيلا.

شهيناز الهامل.. هكذا تحصلت على الشقق والحساب البنكي

ولدى سؤالها عن حيازتها لعدة شقق بالجزائر العاصمة، منها شقتين “،f5″،”f3” ببن عكنون لرجل الأعمال سريج. وقالت أنها تحصلت عليها وهي في سن 22، ولم تسدد ثمنها كليا ودفعت 5 ملايين دينار فقط، بأموال منحها لها إخوتها وجدتها. كما أنها سددت ثمنها بنفس الطريقة الأولى.

كما تحدثت عن حيازتها لحساب بنكي في “CPA” بمبلغ مالي يفوق 3 ملايين دينار، وحساب بالعملة الصعبة فيه 1600 أورو. حيث قالت أن الحسابين تم فتحهما عندما تحصلت على شهادة البكالوريا لإدخار الأموال التي تتحصل عليها كهدية من والدها وجدتها.

وبخصوص قطعة ارضية مساحتها 7128 متر مربع، بباب الزوار المخصصة لتشييد مكاتب للاستئجار. أكدت الهامل شهيناز بأن المشروع توقف لاعتراضه مشاكل، بسبب مراسلة تضمنت مبلغ 15 مليار سنتيم.

وحول استثمراتها، قالت هامل، أنها كان لها طموح تشييد ابراج ضخمة بالجزاىر. غير أن حلمها تبخر ،بسبب مشاكل اعترضت مشاريعها.

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