شاشوة فضيلة أول سيدة تعين كـ “محافظ لقاء” في البطولة الوطنية

عرف لقاء سوسطارة و أمل الأربعاء ،أمس، تعيين أول سيدة في تاريخ البطولة الجزائرية كمحافظ لقاء، يتعلق الأمر بالسيدة شاشوة فطيمة.

وعينت لجنة تنظيم مباريات المنافسة المحلية السيدة شاشوة أول مسؤولة عن مباراة كرة قدم ، ما يؤكد عزم المسؤولين عن الكرة بدمج العنصر النسوي في الساحة الرياضية.

يذكر، ان المباراة إنتهت بفوز الفريق المضيف برباعية كامة أمام الضيف بملعب عمر حمادي ببولوغين تداول على تسجيل الأهداف كل من بلقاسمي، محيوص، زواري، وبلعيد.

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