شاوشي: ” خفت يخدعني بكاش حاجة.. وهذا ما حدث مع عون الملعب”!

عاد حارس مولودية الجزائر فوزي شاوشي لتفاصيل حادثة الشجار الذي دار بينه وبين عون ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو الذي احتضن مباراة الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

وكشف الحارس الدولي تفاصيل الشجار في حوار مع التطبيق الرسمي لفريق المولودية على الهواتف الذكية قائلا:

” كنت بصدد جلب الكرة من خارج أرضية الميدان، وفي طريق العودة شتمني عون الملعب بوالدتي وبصق على وجهي، لذلك توجهت نحو الحكم لأخبره بالحادثة”.

“عندما عدت ناحية المناصر خشيت أن يضربني بأي آداة حادة، قام بدفعي وقمت بدفعه أيضا، بعدما وصل الحد إلى درجة البصق”.

وأضاف: ” الحكم أخبرته بتفاصيل الحادثة، لكنه طردني بالبطاقة الحمراء وهذا ما لا أفهمه”.

“ذلك الشخص ليس ملتقط الكرات، لو كان كذلك لتجاوزت الأمر لأنني أتفهم ملتقطي الكرات ولاعبي الفئات الشبانية، لذلك أنا متأكد أنه عون الملعب لأن ملتقط الكرات لا يشتمك بوالدتك”.