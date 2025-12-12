شاوشي :”كنت أنتظر تسديد بودبوز لضربة الجزاء لكن محيوص سدّدها.. تعرفون محيوص”!

أعرب حارس اتحاد الحراش فوزي شاوشي عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية، بعد الفوز على شبيبة القبائل في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا وشهدت حضورًا جماهيريًا غفيرًا.

وقال شاوشي في تصريح لقناة النهار عقب نهاية المباراة، متحدثًا عن لقطة ضربة الجزاء الحاسمة: “تكلمت مع بودبوز أثناء ضربة الجزاء، كنت أظن أنه هو من سيسدد، لكنه قال لي إن محيوص هو من سينفذ الركلة”.

وأضاف شاوشي بعبارته: “تعرفون محيوص.. مكتوب ربي”، في إشارة إلى ثقته في القدرة على التصدي للمحاولة.

وكرّر شاوشي سيناريو الموسم الماضي عندما تصدى لركلة جزاء نفذها بودبوز، ليعود مرة أخرى ويتألق وهو في سن الـ41، ويصد هذه المرة ركلة الجزاء التي نفذها أيمن محيوص، مانحا فريقه بطاقة التأهل ومشعلًا فرحة كبيرة في مدرجات “السمسم”.