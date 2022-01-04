شاوشي: لاعبون يستعينون بالسحر للعب المباريات.. شافت عيني

كشف الحارس الدولي الأسبق فوزي شاوشي عن بعض الأمور الخطيرة التي حدثت سابقا في البطولة الوطنية.

وأكّد شاوشي في تصريح له لـ “النهار”. أن بعض اللاعبين يقومون بالإستعانة بالسحر حيث قال ” شخصيا في كل مناسبة. أستعين بأمر وهو أني متواجد في الملعب وربي في السماء، لم أكن أشرك بالله. كاين البعض من اللاعبين يشركون بالله ويعتمدون على السحر”.

وأشار شاوشي حارس برج منايل حاليا إلى أنّه تأكد بأم بعينه. حينما قال “سابقا كنت أسمع لكن تقينت بعد ذلك عندما شفت هذه الأمور بعيني”.