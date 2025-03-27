شاوشي: “نتمنى اسعاد أنصار اتحاد الحراش”

أكد حارس مرمى اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، عزنع رفقة زملائه في الفريق، على اسعاد جماهيرهم في منافسة كأس الجزائر.

وصرح شاوشي، عقب بلوغهم الدور النصف النهائي: “كأس الجزائر لا يمكن اختيارها، نحن نلعب في فريق كبير، ونأمل في المواصلة على هذا النسق لاسعاد أنصارنا

كما أضاف، حارس مرمى اتحاد الحراش: “إذا تمكنا من الظفر بالكأس سنكون سعداء، وإلا سنواصل التركيز على البطولة”.

وتابع فوز شاوشي: “عودتي إلى ملعب “5 جويلية” بعد غياب قرابة تسعة سنوات، أمر أسعدني كثيرا، خاصة أمام أنصار مثل أنصار اتحاد الحراش”.