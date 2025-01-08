شاوشي: “ندرك جيدا ما ينتظرنا في تيزي وزو”

تحدث حارس مرمى فريق اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بشبيبة القبائل، ضمن كأس الجزائر، مؤكدا ادراكهم لصعوبة هذا اللقاء.

وصرّح شاوشي، في حوار حصري لتلفزيون “النهار”: “أولا أتمنى أن تسود الروح الرياضية بين اللاعبين، والأنصار”.

كما أضاف: “نحن كلاعبين ندرك جيدا ما ينتظرنا في تيزي وزو، ونتمنى تقديم مباراة كبيرة، وفي المستوى”.

يذكر ان المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، والضيف اتحاد الحراش، هذا الجمعة، بملعب “حسين آيت أحمد” تدخل ضمن الدور الـ16 لكأس الجزائر.