شاوشي: “نشكر اللاعبين والأنصار الذين تنقلوا بقوة وأتمنى تحقيق الصعود”

تقدم حارس شبيبة القبائل، فوزي شاوشي، بالشكر إلى زملائه اللاعبين وأنصار الفريق الذين تنقلوا بقوة إلى ملعب حسين آيت أحمد، بتيزي وزو.

وذلك بعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر، إثر الفوز أمام شبيبة القبائل بهدف دون ردّ.

وصرّح الحارس فوزي شاوشي، بعد نهاية المواجهة: “هدفنا الأساسي هذا الموسم هو تحقيق الصعود”.

وأضاف الحارس الدولي السابق: “فزت بكأس الجمهورية مع وفاق سيطف ومولودية الجزائر وأتمنى تكرارها مع الحراش”.