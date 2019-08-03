شاوشي يجدد في فريق شبيبة بجاية إلى غاية 2022
جدد المدافع الأيسر لفريق شبيبة بجاية سمير شاوشي عقده مع فريق يمّا قوراية إلى غاية 2022، حيث قرّر مواصلة المسيرة مع الفريق الذي خاض معه الموسم الماضي نهائي كأس الجمهورية أمام فريق شباب بلوزداد.
هذا وينشط اللاعب سمير شاوشي في منصب مدافع أيسر حيث يعتف من خريجي مدرسة SKAf صفاء خميس مليانة.
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