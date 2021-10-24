شاوشي يعود للميادين من بوابة “فريق القلب”

إلتحق الحارس فوزي شاوشي بفريق شباب برج منايل الناشط في القسم الثالث “هواة”، سعيا منه لإعادة بعث مشواره من جديد مع فريق مدينته الذي ترعرع فيها.

ويملك شاوشي في مشواره الكروي تجربة كبيرة حيث دافع على عدد كبير من الأندية المحلية على غرار وفاق سطيف، مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، أهلي البرج قبل أن يقرّر العودة إلى مسقط رأسه أمس.

يجدر، أن الحارس المثير للجدل حمل القميص الوطني و كان أحد أبرز اللاعبين الذين كان لهم الفضل في تأهيل المنتخب الوطني إلى مونديال 2010 سابقا،بعد تنشيطه المباراة التاريخية “أم درمان” الشهيرة.