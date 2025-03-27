شاوشي يوجه رسالة صريحة لبيتكوفيتش وبوقرة

وجّه الدولي الجزائري، حارس مرمى اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، رسالة واضحة وصريحة، لكل من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ومدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة.

وتحدث شاوشي، عقب تأهله مع اتحاد الحراش، لنصف نهائي كأس الجزائر، عن المنتخب الوطني، أين قال: “الأهم بالنسبة لي دائما، هو رؤية علم الجزائر يرفرف عاليا”.

كمت أضاف: “أنا دائما على أتم الاستعداد لتقدمي مساعدتي للمنتخب الوطني، سواء مع المحليين، أو في المنتخب الأول”.

يذكر أن فوزي شاوشي، تألق بشكل لافت هذا الموسم مع قريعه اتحاد الحراش، وقاده أمس الأربعاء لبلوغ نصف نهائي كأس الجزائر، بتصيده لثلاثة ضربات جزاء، ضد ترجي مستغانم