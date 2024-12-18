شاوشي يوضح بخصوص صعوده إلى مدرجات ملعب 1 نوفمبر بباتنة

أزال حارس اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، الغموض عن الفيديو المتداول له وهو يصعد لمدرجات ملعب 1 نوفمبر بباتنة.

وأوضح حارس اتحاد الحراش السبب الحقيقي لصعوده إلى المدرجات، بعد نهاية مواجهة فريقه أمام مولودية باتنة التي شهدت أعمال شغب عند نهايتها، يوم السبت المنصرم. ضمن فعاليات الجولة الـ13 من الرابطة الثانية - هواة – وسط شرق.

وأوضح الحارس، فوزي شاوشي، بخصوص قضية صعوده إلى المدرجات، في تصريح لصفحة 360 USMH عبر فيسبوك، والمقربة من النادي الحراشي، بالقول: “صعدت إلى المدرجات من أجل الدفاع عن أنصار اتحاد الحراش. لا أستطيع مشاهدة أنصار فريقي وهم يتعرضون للضرب”.

وأضاف المتحدث: “ما دمت ألعب في اتحاد الحراش يعني أنني أول مناصر لهذا النادي. تعرض مناصر يبلغ من العمر سبعين سنة للضرب أمر غير مقبول”.

وختم الحارس فوزي شاوشي: “يجب متابعة الأشياء التي تحدث في رابطة الهواة بإمعان. وأتمنى أن نحقق الصعود إلى الرابطة المحترفة”.