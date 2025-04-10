شاوشي: “حققنا الأهم بالحفاظ على الصدارة وسنفكر الآن في اتحاد العاصمة”

أبدى حارس اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، سعادته الكبيرة بقيادة زملائه لتحقيق فوز جديد، اليوم الخميس، أمام نادي التلاغمة بهدف دون رد، من إمضاء المتألق بلال بن ساحة.

وقال فوزي شاوشي عقب المباراة التي جرت بملعب 1 نوفمبر بالمحمدية: “حققنا الأهم بالفوز أمام نادي التلاغمة. نشارك الأنصار فرحة الفوز، وأشكرهم كثيرا على محبتهم للفريق واللاعبين”.

وأضاف الحارس الدولي السابق: “نسعى إلى رد الجميل للمشجعين بتحقيق الصعود. سجلنا 3 نقاط جديدة، مكنتنا من الحفاظ على الصدارة”.

وختم ابن مدينة برج منايل بالحديث عن مباراة نصف نهائي الكأس: “سنفكر الآن في اتحاد العاصمة. ونطمح إلى قول كلمتنا في منافسة الكأس”.

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