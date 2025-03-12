شاوش: “الحكم بوسليماني منح اتحاد العاصمة ضربة جزاء مجانية”

أرجع المناجير العام لفريق رائد القبة، ابراهيم شاوش، اقصاء فريقه من كأس الجمهورية، أمام اتحاد العاصمة، للحكم بوسليماني، الدي ارتكب حسب شاوش، خطئ لا يغتفر.

وصرح شاوش، عقب عزيمة فريقه بهدف دون رد، أمام اتحاد العاصمة: “لعينا الند للند، وفريق اتحاد العاصمة لم يفرض سيطرته علينا”.

كما أضاف المناجير العام لرائد القبة: “الحكم بوسليماني، ارتكب خطأ لا يغتفر بمنحه ضربة جزاء مجانية لاتحاد العاصمة”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، بلغ ربع نهائي كأس الجزائر، بعد فوزه على رائد القبة، بهدف دون رد، من تسجيل اللاعب مهدي مرغم، في الدقيقة الـ70، عن طريق ضربة جزاء.