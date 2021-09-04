شاوش: “الخضر أثبتوا احترامهم لمنافسيهم وسليماني يبحث عن الرقم القياسي”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث اللاعب السابق لمولودية الجزائر، ابراهيم شاوش عن الفوز الأخير الذي حققه الخضر، في أول خرجة لهم ضمن تصفيات مونديال 2022.
وقال شاوش، في تصريحات لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني أظهر بأنه يحترم منافسيه هما كان مستواهم وهذا أمر جيد لبقية مشوار التصفيات”.
وأضاف: “رباعية سليماني أمر طبيعي بالنظر لسعيه لتحطيم الرقم القياسي لأحسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني”.
يذكر أن المنتخب الوطني فاز بنتيجة (8-0)، في الجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022، على حساب منتخب جيبوتي.
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