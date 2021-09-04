إعــــلانات
الرياضة

شاوش: “الخضر أثبتوا احترامهم لمنافسيهم وسليماني يبحث عن الرقم القياسي”

بقلم كريم.تيغرمت
شاوش: “الخضر أثبتوا احترامهم لمنافسيهم وسليماني يبحث عن الرقم القياسي”
  • 160
  • 0

تحدث اللاعب السابق لمولودية الجزائر، ابراهيم شاوش عن الفوز الأخير الذي حققه الخضر، في أول خرجة لهم ضمن تصفيات مونديال 2022.

وقال شاوش، في تصريحات لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني أظهر بأنه يحترم منافسيه هما كان مستواهم وهذا أمر جيد لبقية مشوار التصفيات”.

وأضاف: “رباعية سليماني أمر طبيعي بالنظر لسعيه لتحطيم الرقم القياسي لأحسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني”.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز بنتيجة (8-0)، في الجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022، على حساب منتخب جيبوتي.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=981414
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر