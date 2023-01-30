شاوية أصيلة تتمنى رجل يقدّر تدينها ويحترم قراراتها

الرقم السري :

136031

شاوية أصيلة تعدك بمستقبل جميل

من باتنة، أمنتنا شابة أصيلة في ربيعها الـ 35. على إعلانها لأن نكون سببا في أن تعثر على رفيق دربها وتبني حياتها وتصقلها بالقدر. الذي تريده تحت لواء طاعة الله والدين. صاحبة إعلاننا هذا لم يسبق لها الزواج، شابة في منتهى الأخلاق والتدين وطاعة الله. صحيح أنها ماكثة في البيت إلا أنها تجيد التدبّر والتخمين. زد على ذلك فهي جميلة متوسطة القامة، حلوة المعشر وطيبة الأخلاق.

تريد من خلال منبر ركننا أن تعثر على قلب يحتويها وينير دربها بالوفاء، رجل يقدّر تدينها ويحترم قراراتها. تقبله من أي ولاية وهي تؤمن بأن الفتاة لا مناص لها سوى أن تحيا تحت كنف زوجها. أكثر ما تتمناه أن يكون صاحب النصيب من حماة الوطن. تريده أعزبا، كما تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد لا تمانع أن تكون لهم نعم الصدر الحنون.

الرقم السري :

136032

بنت سطيف ستكون لك عونا وسند

من سطيف العالي، تواصلت معنا عزباء أصيلة لم يتجاوز سنها الأربعون ربيعا. وإرتأت أن يكون لها نصيب معنا في إعلان يمكنها من أن تلتقي برفيق درب يسكن إليها وتسكن إليه.

صاحبة إعلاننا الثاني في هذا الركن عزباء، ماكثة في البيت، كما هي ربة بيت ممتازة وذات أخلاق رفيعة. ترى أن إستقرارها سيضمن إحساسا بالدفء والحب وكل سبل الإحتواء. أكثر ما يهم صاحبة إعلاننا هذا أن يكون من سيطرق باب بيت أهلها طالبا يدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنه لا يتجاوز45سنة، كما أكثر ما يهمها أن يكون موظفا مستقرا يضمن لها الحياة الكريمة. كما لا يهمها إن كان مطلقا أو أرملا بطفل واحد تعد بأن تكون له أما وسندا.

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