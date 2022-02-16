الرقم السري :

136492

شاوي أصيل يريدها واعية وجادة

رجل من باتنة، مضى من عمره 54 سنة، مطلق وليس لديه أولاد، يشغل منصبا مرموقا ومحترما في شركة عمومية. ويملك مسكن خاص مريح به كل متطلبات الحياة الرغدة. أمله الجميل أن يربطه القدر بمن فيها الخير، ويلاقيه بزوجة واعية على يد مركز الأثير، امرأة تبث السعادة في حياته. يريدها من ولايات الشرق أو الوسط، سنها مناسب لسنه، تكفل له الإحسان والتقدير. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بولدين.

الرقم السري :

136493

من تفتح لي باب بيتها وأطبي في الحلال يدها

قبل أن أعرفكم بنفسي، أود أن أشكر طاقم الأثير على الخدمات التي يقدمها في بسيل الجمع بين القلوب في الحلال، ولأن الفرصة سنحت لي اليوم أريد أن أناشد من خلال صفحتكم زوجة طيبة الأخلاق حنونة تكون لي رفيقة عمر.

ولكل مهتمة أقول: أنا رجل من ولاية قسنطينة، أرمل لدي أولاد. أبلغ من العمر 59 سنة عامل مستقر ولدي مسكن خاص، أتمنى الزواج وتحصيل الحلال مع امرأة تفهمني وتحترمني. من إحدى ولايات الشرق الجزائري ولا أمانع إن كانت أرملة أو مطلقة ولكن دون أولاد. اقبلها عاملة أو ماكثة في البيت وسنها يتراوح ما بين 45 إلى 60 سنة.

الرقم السري :

136494

على سنة الحبيب أريد التعدد فمن تجيب

أنا رجل من شرق البلاد، أبلغ من العمر 57 عام، أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم. متزوج وعلى وفاق كبير مع زوجتي الطيبة، لديّ سكن خاص أحيا به مستورا بفضل الله. أريد وبقبول من زوجتي الأولى أريد أن أّتّخذ لي زوجة ثانية تحيا إلى جانبي وتكون متفهمة. تزيد بعقلها الكبير استقرارا في حياتي، زوجة لا أريد فيها سوى الأخلاق الرفيعة. والقلب الجميل الذي يحبني ويمنحني المودة طول عمري، امرأة تكون من شرق أو وسط البلاد. سنها لا يتعدى 50 سنة. شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت. مقبولة الشكل ولي عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام.

طالع أيضا :