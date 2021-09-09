شاوي أصيل يناشد الوفاء العليل

من باتنة عاصمة الأوراس، تواصل معنا جمال صاحب الـ42ربيعا، رجل كتب عليه الطلاق الذي أسفر عن إبنين في رعاية الزوجة، تاجر ميسور لديه سكن خاص يريد أن تدبّ فيه الحياة من جديد.

لا رغبة لجمال سوى أن يجد إمرأة تحتويه ، وبحنانها ترويه، تكون له السند إلى الأبد ، يريدها من ولايات الشرق أو الوسط الجزائري، سنها لا يتعدى40سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد يكون له نعم الأب والصدر الحنون.

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