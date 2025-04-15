شايب:توقيف موظف قنصلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فعل مشين 

عبّر كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية خلال تصريحه في حوار خص به التلفزيون العمومي عن استياء الجزائر من توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، واصفًا ما حدث بـ”الفعل المشين”.

وأوضح كاتب الدولة أن هذا التصرف غير المقبول جاء في وقت دخلت فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة من التهدئة، وذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين قائدي البلدين، وأعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.

وأضاف المتحدث أن الجزائر سجلت موقفها الواضح في جميع مراحل هذه القضية، مؤكدًا أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف “يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية”.