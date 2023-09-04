شايبي:”مواجهتي تنزانيا والسنغال مهمتان للتحضير لـ”كان الكوت ديفوار”

أبرز نجم المنتخب الوطني، المنتقل حديثا لصفوف نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، عن أهمية المواجهتين المنتظرتين للمنتخب الوطني ضد تنزانيا والسنغال.

وصرح شايبي لقناة النهار، اليوم الإثنين، لدى حلوله بمطار هواري بومدين:”مبارتي تنزانيا والسنغال مفيدتان للتحضير لكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار”.

وأضاف شايبي:”مواجهة حامل لقب كأس إفريقيا المنتخب السنغالي، أفضل منتخب إفريقي حاليا، ستكون إختبار جيد لقادم المواعيد في الكان”.

وختم شايبي حديثه:”إنتقالي لإينتراخت فرانكفورت هو تحد جديد، وسأعمل بجد لتقديم أفضل نسخة مني”.