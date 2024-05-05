شايبي أساسيا رفقة آنترخت في مواجهة باير ليفركوزن

يواجه الدولي الجزائري فارس شايبي، اليوم الأحد، رفقة ناديه آنترخت فرانكفورت، فريق باير ليفركوزن.

وسجل شايبي، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه آنترخت فرانكفورت، والتي تم الكشف عنها عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”.

ويسعى الدولي الجزائري، في هذه المباراة، للمساهمة في قيادة فريقه لتحقيق فوز جديد، وتعزيز رصيدهم من النقاط.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع فارس شايبي، وناديه آنترخت فرانكفورت، بالضيف باير ليفركوزن، تدخل ضمن الجولة الـ32 من الدوري الألماني.