شايبي أساسيا في مباراة فرانكفورت أمام هايدنهايم

يتواجد الدولي الجزائري فارس شايبي في التشكيلة الأساسية لفريقه انتراخت فرانكفورت الذي سيواجه نادي هايدنهايم.

وستلعب المباراة المنتظرة، ان تكون قوية قوة دوري “البوندسليغا” التي ستجري ضمن الجولة 7 بملعب “دوت شبانك بارك”.

و ستكون الدقائق التي سيلعبها شايبي مفيدة كثيرا له للحفاظ على وتيرة المنافسة قبل الدخول في تربص الخضر الذي ينطلق غدا.

استعدادا لمواجهتي جزر الرأس الأخضر و منتخب مصر استعدادا لتصفيات كان كوت ديفوار و تصفيات المونديال.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti