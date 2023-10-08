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الرياضة

شايبي أساسيا في مباراة فرانكفورت أمام هايدنهايم

بقلم عزيز طالبي
شايبي أساسيا في مباراة فرانكفورت أمام هايدنهايم
شايبي
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يتواجد الدولي الجزائري فارس شايبي في التشكيلة الأساسية لفريقه انتراخت فرانكفورت الذي سيواجه نادي هايدنهايم.

وستلعب المباراة المنتظرة، ان تكون قوية قوة دوري “البوندسليغا” التي ستجري ضمن الجولة 7 بملعب “دوت شبانك بارك”.

و ستكون الدقائق التي سيلعبها شايبي مفيدة كثيرا له للحفاظ على وتيرة المنافسة قبل الدخول في تربص الخضر الذي ينطلق غدا.

استعدادا لمواجهتي جزر الرأس الأخضر و منتخب مصر استعدادا لتصفيات كان كوت ديفوار و تصفيات المونديال.

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