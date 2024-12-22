شايبي: “أقدم دائما أفضل ما لدي للخضر وسأواصل ذلك إلى نهاية مسيرتي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث فارس شايبي، عن عودته للمنتخب الوطني، في التربص الأخير، بعد غسابه لقرابة ثمانية أشهر، مبديا فخره، وسعادته بالتواجد دائما مع الخضر.
وصرح شايبي، لموقع “الفاف”: “الجزائر بلدي، أنا جزائري 100%، منذ انضمامي قبل عام ونصف للمنتخب، أو سنتين، أقدم دائما أفضل ما لدي للمنتخب، وسأواصل فعل ذلك إلى نهاية مسيرتي الدولية”.
كما أضاف: “هذا الأمر يعني لي الكثير، وأنا سعيد بانهاء التربص الأخير مع المنتخب بنجاح، ورؤية زملائي مجددا”.
وتابع فارس شايبي: “أسعد دائما بالتواجد في الجزائر، واللعب امام جمهور المنتخب الوطني، مع بقية زملائي”.
رابط دائم : https://nhar.tv/IE6ha