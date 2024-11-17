شايبي :”أنا إنسان مربي وخاطيني المشاكل ولا يوجد أي “كلاش” اتجاه بيتكوفيتش”

رد مهاجم المنتخب الوطني فارس شايبي على الاشاعات الكبيرة التي لاحقته مؤخرا بشأن علاقته مع الناخب الوطني بيتكوفيتش واستبعاده سابقا.

وقال فارس شايبي خلال المنطقة المختلطة عقب مباراة ليبيريا أنه علاقته جيدة مع المدرب “خاطيني المشاكل ولا يوجد أي كلاش اتجاه المدرب”.

كما أضاف مهاجم فرانكفورت الألماني “أنا إنسان مربي، و لا مرة قمت بالاشارة إلى المدرب أو غير ذلك، لا أملك أي مشكل مع المدرب”.

وختم شايبي “أنا اليوم سعيد جدا بالفوز و اللعب بالملعب الجديد الذي أعتبره تحفة مميزة، من جانبنا كفريق تأهلنا إلى كأس إفريقيا وسنعمل ما في وسعنا للتأهل إلى المونديال”.

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