شايبي احتياطياً في مواجهة فرانكفورت وبيشكتاش

قرر مدرب نادي أينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، إحالة لاعبه الدولي الجزائري، فارس شايبي، إلى مقاعد البدلاء، تحسبا لمواجهة بيشكتاش التركي.

في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات “الأوروبا ليغ” التي سيحتضنها ملعب “توبراس”، اليوم الخميس. بداية من الساعة الثامنة مساء بمدينة إسطنبول.

وأعاد مدرب فرانكفورت، توبمولر، اللاعب، شايبي، إلى مقاعد البدلاء في هذه المواجهة، بعد أن اعتمد عليه أساسيا في مواجهة كييل الأخيرة، برسم الجولة الخامسة من “البوندسليغا”.

للإشارة، شارك لاعب الخضر، شايبي، مع فريقه الألماني في 7 مباريات هذا الموسم في كل المنافسات، وسجل هدفا واحدا.