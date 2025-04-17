شايبي احتياطيا ويقصى أمام توتنهام من ربع نهائي “اليوروباليغ”

أقصي الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الخميس، رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت من ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد تعرضه لخسارة قاسية أمام توتنهام.

وانتهت المباراة بخسارة فارس شايبي الذي شارك احتياطياً مع فريقه أينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد، ليقصى بمجموع هدفين مقابل هدف في مباراتي الذهاب والإياب.

وغادر شايبي المنافسة الأوروبية “يوروباليغ”، بعد 24 ساعة من مغادرة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من رابطة أبطال أوروبا، ليخرج بذلك كل الدوليين الجزائريين من المنافسات الأوروبية.

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