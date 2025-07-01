شايبي باقٍ في فرانكفورت

في خطوة تُعبّر عن الاستقرار الفني والثقة المتبادلة، أكدت تقارير إعلامية ألمانية، على رأسها صحيفة Frankfurter Rundschau، أن الدولي الجزائري فارس شعيبي سيواصل مشواره مع نادي آينتراخت فرانكفورت.

رغم التكهنات التي ربطته بإمكانية الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

لاعب الخضر، الذي انضم إلى الفريق الألماني في صيف 2023 ، قادمًا من تولوز الفرنسي. نجح في كسب ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب، توبمولر، الذي أبدى تمسكه الكبير بخدماته. معتبرًا إياه أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق للموسم المقبل.

وحسب ذات المصدر، فإن فارس شعيبي يحظى بتقدير خاص داخل أسوار النادي، وهو بدوره عبّر عن رغبته في الاستمرار وتقديم أفضل ما لديه تحت ألوان “النسور”. ورغم العروض التي تلقاها اللاعب في الأشهر الماضية، خاصة من أندية فرنسية وإيطالية. إلا أن الاستقرار الفني والبيئة التنافسية في “البوندسليغا” دفعاه إلى اتخاذ قرار البقاء.

خاصة وأنه يرى في فرانكفورت محطة مهمة لتطوير مستواه والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الجزائري، أبرزها تصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية المقبلة.