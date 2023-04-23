شايبي بديلا ويهدي تولوز انتصارا ثمينا

أهدى الدولي الجزائري، فارس شايبي، ناديه تولوز الفرنسي، فوزا ثمينا اليوم الأحد، على حساب المضيف لوريان، برسم الجولة الـ 32 من الليغ1 الفرنسية.

وشارك لاعب الخضر، بديلا بداية من الدقيقة 64، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

واحتاج شايبي لـ 4 دقائق فقط من أجل تقديم كرة الهدف الوحيد في اللقاء. لزميله المغربي زكرياء أبوخلال.

كما عزز بذلك، الدولي الجزائري. أرقامه في الليغ1 هذا الموسم، بوصوله إلى رابع تمريرة حاسمة، مقابل تسجيله 5 أهداف في 30 مباراة، و3 أهداف وتمريرة واحدة في 3 لقاءات بكأس فرنسا.