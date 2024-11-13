شايبي: “تحدثت مع بيتكوفيتش وهدفي المساهمة في اسعاد الجماهير الجزائرية”

عبّر الدولي الجزائري فارس شايبي، سعادته الكبيرة بعودته للمنتخب الوطني، مبرزا أهمية ذلك بالنسبة له، كما أكد عزمه على المساهمة في اسعاد الجماهير الجزائرية.

وقال شايبي، في تصريح خصّ به قناة “الفاف” على “يوتوب”: “سعيد جدا بعودتي للمنتخب الوطني، وملاقاة زملائي مجددا”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “عودتي للمنتخب، بعد غيابي في الفترة الماضية، أمر جد مهم بالنسبة لي”.

وتابع فارس شايبي: “تحدثت مع الناخب الوطني، وأسعى لتقديم أفضل ما لديّ لمساعدة المنتخب، واسعاد جماهيرنا، كون بلدنا يستحق ذلك”.