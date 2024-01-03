شايبي :”تخلصت من المرض والظروف مواتية لتقديم نتائج جيدة”

أبدى الدولي الجزائري فارس شايبي رضاه التام عن الظروف التي وضعتها في صالحه و رفقائه في التربص المقام بمدينة لومي الطوغولية.

وقال فارس شايبي، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ “النهار” خلال المنطقة المختلطة “كل الأمور تسير بما يرام، الظروف و الإمكانيات جيدة إلى جانب الفندق، الأمر ضروري للعمل بشكل جيد لإرضاء الناخب الوطني جمال بلماضي باختياره مدينة لومي، التي لا تبتعد كثيرا عن كوت ديفوار”

كما أضاف لاعب فرانكفورت الألماني “سنقدم كل ما يدينا، نفس الشيء في العمل بالنسبة للمنتخب أو النادي، و سألعب بنفس المستويات”

و تطرق شايبي للحديث عن إصابته الأخيرة “تخلصت من المرض نهائيا، و الحمد لله، أعرف المجموعة جيدا و اندمجت جيدا كما شاركت في عدد من المباريات، أؤكد أن نفس الشيء سنلعبه في كوت ديفوار، و ننتظر ما سنقدمه”.

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