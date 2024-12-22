شايبي: “تركيزنا حاليا على هدفنا الثاني وهو تصفيات كأس العالم”

أبرز الدولي الجزائري، فارس شايبي، أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظر الخضر، انطلاقا من شهر مارس، مؤكدا تركيزهم الكبير على تصفيات كأس العالم.

وصرح شايبي، لموقع “الفاف”: “بعد ضمان تأهلنا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، سنحول تركيزنا حاليا لهدفنا الثاني، وهو تصفيات كأس العالم، هذا الحلم يراود جميع اللاعبين في العالم منذ الطفولة”.

كما أضاف: “ضيعنا فرصة التأهل في آخر طبعتين، ولدينا ذكريات مؤلمة، بالنسبلة لنا في هذه التصفيات، حاليا نظام التأهل تغير، حيث يتأهل أوائل المجموعات مباشرة، لذا علينا عدم التفريط في أي نقطة لانهاء التصفيات في الصدارة”.

وأردف: “مبارتي شهر مارس ستكونان جد مهمتين، وسنبذل كل ما في وسعنا لحصد ستة نقاط، التي ستكون جد مهمة في سباق التأهل لكأس العالم”.

وتابع فارس شايبي: “أتمنى سعي جميع لاعبينا للحفاظ على أفضل مستوى لهم مع انديتهم، للتواجد في أفضل فورمة شهر مارس مع المنتخب”.