شايبي: “تصفيات المونديال مختلفة والسفر إلى أدغال إفريقيا ليس عائقا”

أكد نجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، جاهزية العناصر الوطنية، لدخول غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بقوة، قبل يومين فقط عن اللقاء الافتتاحي أمام الصومال.

وفي الندوة المختلطة التي جرت اليوم الثلاثاء، بمركز سيدي موسى، قال شايبي: “مثلما قلت من قبل سنلعب لقاءين مختلفين عن تصفيات الكان، وستكون مهمة بالنسبة لنا لاسيما وأننا غبنا عن المونديال الأخير”.

مضيفا: “المشوار سيكون طويلا، وسنلعب 10 لقاءات والتصفيات تستمر على مدار سنتين، لا يمكن أن نفكر الآن في 2026، وعلينا أن نلعب مباراة بمباراة”.

وبخصوص السفر إلى موزمبيق، مباشرة بعد لقاء الصومال، وإمكانية تأثر اللاعبين بدنيا رد شايبي: “نحن لاعبون محترفون، وعلينا أن نتأقلم مع السفر.. لا يوجد حل آخر وإفريقيا قارة كبيرة”.