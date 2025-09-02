شايبي: “تنتظرنا مواجهتين هامتين وأسبوع عمل مكثّف”

أكّد الدولي الجزائري، فارس شايبي، أن المنتخب الوطني، سيكون أمام لقاءين مهمين في طريق التأهل إلى مونديال 2026، حينما يلاقي بوتسوانا، هذا الخميس، وغينيا يوم الاثنين القادم.

وفي تصريحات خصّ بها قناة “الفاف”، لم يخفِ نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، سعادته الكبيرة بالعودة إلى المنتخب الوطني.

أما عن اللقاءين القادمين، قال شايبي: “أمامنا لقاءين مهمين، إن شاء الله سيمر شيء بخير.. أسبوع عمل مكثّف ونتمى أن يكون كل شيء على ما يرام”.