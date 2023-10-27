شايبي ثاني أحسن ممرر حاسم في دوري المؤتمرات

إحتل الدولي الجزائري ولاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شايبي، المركز الثاني في قائمة أحسن الممررين الحاسمين في منافسة دوري المؤتمرات الأوروبية.

وبعد أن قدم شايبي تمريرتين حاسمتين، أمس الخميس، في المواجهة التي فاز فيها فريقه بسداسية نظيفة أمام هيلسنكي الفنلندي.

برسم الجولة الثالثة دور مجموعات المؤتمرات الأوروبية، يكون لاعب الخضر قد رفع رصيده من التمريرات الحاسمة، إلى التمريرة الحاسمة رقم 3 هذا الموسم.

حيث سبق لشايبي أن بصم على تمريرة حاسمة في مواجهة أبردين في الجولة الأولى.

كما حقق شايبي أعلى رقم من حيث تقديم التمريرات المفتاحية في مباراة واحدة، والتي تقدر بـ 6 تمريرات مفتاحية في مواجهة الأمس.